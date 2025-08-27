Atirador abre fogo em escola e deixa dezenas de feridos, segundo governador de Minnesota (EUA)

Um atirador abriu fogo em uma igreja que também abriga uma escola, na manhã desta quarta-feira (27), no estado de Minnesota, nos Estados Unidos . Segundo informações da imprensa americana e do governador Tim Walz, dezenas de pessoas foram feridas e ainda não há confirmação de mortes. No entanto, um canal local informa que o ataque pode ter deixado ao menos uma vítima fatal.



Em suas redes sociais, Walz afirmou que o atirador foi contido e não oferece mais risco. A polícia local e o FBI estão no local investigando as causas do ataque e identificando as possíveis vítimas. O atentado acontece no período em que diversos alunos estão voltando às aulas no país.