Assista à íntegra do 'Mulheres Positivas' de quinta-feira (20)

Karina Oliva, da Gattaz Health conversa com Fabi Saad sobre empreendedorismo feminino e saúde mental

Mulheres Positivas|Do R7

Karina Oliva, sócia-fundadora da Gattaz Health, defende a importância de combater o preconceito sobre doenças mentais por meio da informação e educação. O Mulheres Positivas vai ao ar na RECORD NEWS toda quinta-feira, às 22h30.

