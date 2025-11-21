Assista à íntegra do 'Mulheres Positivas' de quinta-feira (20)
Karina Oliva, da Gattaz Health conversa com Fabi Saad sobre empreendedorismo feminino e saúde mental
Karina Oliva, sócia-fundadora da Gattaz Health, defende a importância de combater o preconceito sobre doenças mentais por meio da informação e educação.
O Mulheres Positivas vai ao ar na RECORD NEWS toda quinta-feira, às 22h30.
