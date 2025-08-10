‘Gastronomia não era moda como hoje’, diz Janaína Torres, eleita melhor chef mulher do mundo

“Nunca foi um pensamento fazer sucesso dentro do restaurante ”, comenta a chef de cozinha Janaína Torres, eleita como melhor do mundo em 2024. Em entrevista ao programa desta semana, Janaína conta sobre sua trajetória na cozinha e diz que seu maior prazer é observar a reação das pessoas ao comerem pratos deliciosos.



A cozinheira conta ter nascido em um cortiço com suas familiares, mãe, avó e madrinha, todas solteiras. Os contatos da mãe no meio gastronômico faziam parte do convívio da casa, que era local de refeições coletivas aos domingos.



Por raramente ver mulheres cozinhando, ela não encontrou impedimento para seguir carreira na área, começando com uma barraca de comida na Praça da República e terminando no Bar Dona Onça, que ficou entre os 50 melhores restaurantes do mundo no ano passado.



