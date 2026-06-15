O peso da fala excessiva: entenda como melhorar sua comunicação e ser mais assertivo Organização, pausas regulares e assertividade são comportamentos que a pessoa prolixa ignora inconscientemente durante o discurso no cotidiano

Fonoaudióloga Vanessa Pedrosa, Divulgação/Vanessa Pedrosa

Você fala demais? Diversas vezes notamos no nosso cotidiano pessoal ou profissional pessoas Prolixas, afinal, todo mundo conhece aquela pessoa que nunca termina uma frase, tem excesso de palavras e muitas vezes nem sequer sabemos o que ela quer transmitir com a sua fala, e chega até exagerar na fala ao explicar algo muito simples.

A fonoaudióloga Vanessa Pedrosa, explica o conceito de prolixidade e os efeitos que esse vício de falar e hábito repetido se dispersa naturalmente no dia a dia da sociedade.

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Antes de tudo vem entender o conceito de Prolixidade: o uso excessivo de palavras, discursos intermináveis e a repetição de histórias já finalizadas. Segundo Vanessa, o prolixo é um violento simbólico, ou seja, obriga o outro a suportar suas falas prolongadas que excluí o outro do diálogo. Dessa forma, é um hábito disfarçado de violência com falta de respeito com o outro.

O comportamento da pessoa prolixa, transmite uma sensação de um hábito que parece que nunca tem fim, causa cansaço e até mesmo irritação para quem está ouvindo. Existem ambiguidades no olhar da psicologia e da fonoaudiologia, como explica a fonoaudiologia sobre a perspectiva na área pessoal e profissional.

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No olhar da psicologia, a fala está associada à dificuldade da auto regulação na necessidade excessiva de validação, que causa ansiedade e insegurança. O objetivo do Prolixo é se manter ativo nas conversas, na tentativa inconsciente de existir e de ser visto para ocupar espaço no diálogo.

Em contrapartida, no ponto de vista da fonoaudiologia, a prolixidade é observada sobre o olhar da organização, linguagem e sobretudo no processamento da fala e sob esse controle de “falar demais” sem estrutura que gera um sinal de fracasso.

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Dessa forma, uma maneira de regular esse comportamento é através da fonoaudiologia que tem o objetivo de ajudar a pessoa a ter início, meio e fim na fala, respeitar o outro e as pausas no discurso. Portanto, o principal meio é ajudar a organizar e compreender melhor a intenção do interlocutor da mensagem sem interrupção e com uma escuta ativa.

Por fim, Vanessa Pedrosa deixa uma dica se você deseja ser claro e assertivo: a única maneira para que isso aconteça: é aprender a colocar um ponto final no discurso e praticar a escuta ativa, percebendo o outro na fala.

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Lembrete: “A falta de escuta ativa é a principal falha de comunicação causadora de exclusão. Sem ela, o diálogo dá lugar ao monólogo.”

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