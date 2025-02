‘Mulheres Positivas’: Gleici Damasceno detalha relação com as marcas

O Mulheres Positivas , desta quinta-feira (27), contou com a participação da atriz e influenciadora Gleici Damasceno , que detalhou parte da história de vida dela. “Eu sou de uma família de muitas mulheres, minha avó teve 15 filhos, dez mulheres. A maioria das mulheres da minha família são mães solteiras que criaram seus filhos sozinhas, então, [aprendi] sobre fortaleza, sobre ser forte.” A influenciadora ainda contou que, entre a infância e a adolescência, trabalhou como babá e vendendo doces produzidos pela avó.



Gleici detalhou a relação dela com as marcas ao longo dos sete anos que atua como influenciadora . “Eu acho que as marcas estão interessadas em pessoas que têm propósito. Existe a marca que contrata um influenciador porque ele tem um bom engajamento, que vai conseguir vender em massa o produto que você quer. E existe a marca que só quer o propósito, a imagem do influenciador para ganhar mais credibilidade no meio. E existe a marca que quer os dois, e eu consigo entregar as duas coisas que a marca quer.”