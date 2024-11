'Mulheres Positivas': Renata Vieira, CMO da Mondelēz, conta como obteve sucesso no mercado

No último programa Mulheres Positivas, da RECORD NEWS, a entrevistada Renata Vieira, CMO da Mondelēz, compartilhou reflexões sobre seus 24 anos de experiência no mundo corporativo . Renata destacou “valores sólidos, gestão do tempo, inteligência emocional e autonomia” como alguns dos atributos essenciais para quem busca se destacar no mercado. O Mulheres Positivas vai ao ar na RECORD NEWS todas as quintas-feiras, às 22h30.