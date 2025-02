'Mulheres Positivas': VP da Orquestra Sinfônica destaca a música como meio de amenizar desigualdades

No Mulheres Positivas desta semana, a convidada Ana Flávia Cabral, vice-presidente da Orquestra Sinfônica Brasileira, falou da importância da música clássica como ferramenta de transformação social e acesso a direitos.



"A música é um canal que conecta, que cria uma ponte e, portanto, torna mais eficaz ou torna mais real esse direito que, em princípio, é apenas uma expectativa", afirmou Ana Flávia ao destacar a educação musical como caminho para diminuir desigualdades e criar oportunidades.



A gestora também salientou que a ausência do ensino de música "precariza o currículo de formação educacional dos brasileiros" e deve ser revisto no país.