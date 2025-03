Navio petroleiro causa acidente no Porto de Santos Record News|Do canal Record News no YouTube 14/03/2025 - 17h53 (Atualizado em 15/03/2025 - 12h09 ) twitter

Câmeras de segurança registraram o momento em que um navio petroleiro colidiu com o Porto de Santos. A embarcação seguia em direção ao cais quando sofreu uma falha e acabou atingindo o porto. Na sequência, colidiu com um barco e arrastou outras duas embarcações da Marinha que estavam atracadas no local. Um homem sofreu escoriações leves na perna. O petroleiro retornou ao cais para passar por uma perícia, e um levantamento será realizado para avaliar os danos no píer.

