Arábia Saudita se destaca como centro global de e-sports Evento em Riade reúne jogadores de todo o mundo com prêmios milionários News das 10|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/07/2025 - 13h52

Arábia Saudita promove evento de e-sports para colocar país como centro de gamers profissionais

A Arábia Saudita está organizando um evento de e-sports em Riade, atraindo mais de 2.000 jogadores de 84 países. O torneio oferece prêmios que totalizam US$ 70 milhões, como parte da estratégia do governo para diversificar a economia além do petróleo.

A infraestrutura moderna criada para o evento atrai não apenas jovens, mas também adultos que cresceram jogando fliperama. Com essa iniciativa, a Arábia Saudita busca se consolidar como um polo global para jogadores profissionais no cenário dos e-sports.

