Camela perde parte da pata, ganha prótese e emociona com história de superação; veja

Uma camela chamada Kemi recebeu uma prótese de perna após passar por um processo de reabilitação, no Paquistão.



O caso ganhou repercussão nas redes sociais, chamando a atenção do governo local. Com isso, Kemi foi levada a um abrigo especializado , onde recebeu os cuidados necessários e passou a demonstrar sinais de recuperação, inclusive tentando se levantar novamente. Ela continuará em tratamento no abrigo, com mais conforto e qualidade de vida.