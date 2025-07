Baleias, golfinhos e música: concerto subaquático transforma mar em palco de poesia na França

Cantos de animais marinhos gravados no Pacífico e a narração de um ator com textos de autores famosos criaram uma atmosfera mágica em um concerto subaquático no mar em Nice, na França.



Para participar da experiência, o público mergulhava ou mantinha a cabeça dentro d’água enquanto boiava para sentir a vibração da música , amplificada com caixas submersas. Segundo o idealizador, “o som não vem só pelos ouvidos — ele percorre o corpo inteiro”.



O principal objetivo do projeto é criar conexão com a natureza e evidenciar que a cultura também pode acontecer no oceano. Após aproveitarem o espetáculo, alguns banhistas descreveram o momento como “poético e surreal”.