Artista chinês cria ilusões de ótica impressionantes com pinturas Pinturas criativas transformam paisagens e desafiam a percepção visual News das 10|Ri7a, a inteligência artificial do R7 16/07/2025 - 15h58 (Atualizado em 16/07/2025 - 15h58 )

Artista chinês viraliza ao criar ilusões de ótica impressionantes com pintura

Um artista chinês tem ganhado notoriedade nas redes sociais por suas pinturas que criam ilusões de ótica. Utilizando apenas tinta e pincel, ele desenvolve obras que fazem partes de paisagens parecerem desaparecer, desafiando a percepção visual dos espectadores.

O artista adiciona elementos humorísticos em suas obras, como a imagem de um halterofilista aparentemente levantando uma estrutura imensa. Em outra criação, ele pintou uma mola em um teleférico, sugerindo um amortecedor gigante. Originalmente estudante de automação elétrica, ele seguiu sua paixão pela arte, especializando-se em camuflar elementos como postes e troncos de árvores nas paisagens.

Suas pinturas são fruto de seu conhecimento em arte tridimensional e técnicas de realismo. O trabalho do artista continua a evoluir, buscando sempre surpreender com efeitos visuais inovadores espalhados por várias regiões do país.

