Astro do K-pop doa cerca de R$ 20 milhões para criação de centro especializado em autismo

O cantor Suga, integrante do grupo de k-pop BTS , fez uma doação de US$ 3,6 milhões (cerca de R$ 20 milhões, na cotação atual) para a construção de um hospital especializado em tratamentos de pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista) , na Coreia do Sul.



A ideia da ação surgiu após alguns encontros do artista com uma professora da área, onde reconheceram as necessidades deste grupo de pessoas no país. O espaço deve oferecer terapias comportamentais e psicológicas.