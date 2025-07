Exclusivo: maestro João Carlos Martins fala sobre carreira e futuro em entrevista à RECORD NEWS

“Sem a música, a vida não valeria a pena”. A frase do filósofo Friedrich Nietzsche ganha novo fôlego na voz do pianista e maestro João Carlos Martins , que a parafraseia ao refletir sobre sua trajetória marcada por superações, durante entrevista exclusiva à RECORD NEWS, na segunda-feira (14).



Dono de uma carreira que já dura 77 anos, o renomado músico já enfrentou 31 operações na luta contra a distonia focal — doença neurológica que afetou os movimentos das mãos e o levou a se dedicar à regência — e o câncer de próstata . Martins destaca a resiliência em sua carreira e que, mesmo após a despedida dos palcos internacionais no Carnegie Hall, nos Estados Unidos, planeja continuar com aparições e compartilhar a experiência na educação musical.



“Até agora foi muito importante para mim transmitir emoções para o público e receber um reconhecimento, mas isso não quer dizer um legado. Legado é se por acaso no meu sistema educacional de música, que estou desenvolvendo com uma equipe, que era o grande sonho de Villa Lobos, [eu consiga] fechar o Brasil em forma de coração através da música”, explica.



Entretanto, o maestro ressalta que o trabalho com as crianças é como uma montanha-russa repleta de vitórias e frustrações. Segundo ele, no século 18, a concentração dos jovens para a música podia chegar a horas, mas, atualmente, não passa de 15 minutos. “Não é você enfiar goela abaixo para uma criança o ensino musical. É através de uma brincadeira que uma criança procura a música”, conclui.