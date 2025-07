Beavis and Butt-Head retornam em Call of Duty Personagens dos anos 90 agora estão disponíveis no famoso game News das 10|Ri7a, a inteligência artificial do R7 03/07/2025 - 16h09 (Atualizado em 03/07/2025 - 16h09 ) twitter

Sucesso nos anos 90, Beavis and Butt-Head chegam à nova temporada do jogo Call of Duty

Beavies and Butt-Head, icônicos personagens da série animada dos anos 1990, agora fazem parte do universo do jogo Call of Duty. Criados por Mike Judge, esses personagens podem ser adquiridos separadamente na nova temporada do game.

Os pacotes com Beavies e Butt-Head estão disponíveis para compra com valores entre US$ 10,00 e US$ 25,00 (aproximadamente entre R$ 54,00 a R$ 135,00 na cotação atual). A série original estreou em 1993 e teve novas versões lançadas em 2011 e mais recentemente em 2022.

Assista ao vídeo - Sucesso nos anos 90, Beavis and Butt-Head chegam à nova temporada do jogo Call of Duty