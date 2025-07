Superman ‘voa’ em famoso arranha-céu londrino para promover novo filme da franquia

É um pássaro? É um avião? Não, é o Super-Homem ! Para promover o novo filme do icônico herói, que estreia na próxima quinta-feira (10), o edifício The Shard, em Londres, recebeu uma estátua de 3 metros e 120 kg do personagem.



A escultura, criada por artistas locais ao longo de 16 semanas, foi instalada no topo do maior arranha-céu do Reino Unido, simulando um voo sobre a cidade.



Dirigido por James Gunn , o longa acompanha a jornada de Clark Kent, vivido por David Corenswet, para equilibrar sua origem extraterrestre com a vida humana.