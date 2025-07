Botos-cor-de-rosa são filmados brincando com bola em rio do Amazonas Registro foi feito em Novo Airão, a 190 km de Manaus, e viralizou nas redes sociais News das 10|Ri7a, a inteligência artificial do R7 29/07/2025 - 13h37 (Atualizado em 29/07/2025 - 13h37 ) twitter

Que fofo! Botos-cor-de-rosa encantam ao brincar com bola em rio no Amazonas; assista

Um vídeo capturado em Novo Airão, no Amazonas, mostra dois botos-cor-de-rosa interagindo com uma bola de plástico em um rio. As imagens, que se tornaram populares nas redes sociais, apresentam os animais, conhecidos como símbolos da região, demonstrando habilidade ao lançar o objeto entre si.

A gravação feita a 190 km de Manaus destaca a inteligência dos botos, que chamaram a atenção do público com sua destreza. Esta cena inusitada reforça o carisma dos animais e contribui para sua fama no estado do Amazonas.

Assista ao vídeo - Que fofo! Botos-cor-de-rosa encantam ao brincar com bola em rio no Amazonas; assista

