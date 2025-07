Estudo revela impacto da gravidade zero na musculatura humana Pulsos elétricos podem prevenir perda de força muscular em missões espaciais News das 10|Ri7a, a inteligência artificial do R7 10/07/2025 - 16h54 (Atualizado em 10/07/2025 - 16h54 ) twitter

Gravidade zero provoca enfraquecimento da musculatura humana semelhante à sarcopenia, aponta estudo

Pesquisadores da Universidade da Flórida investigaram os efeitos da gravidade zero nos músculos humanos enviando amostras para a órbita terrestre. A ausência de esforço físico no espaço resultou em perda de força muscular, semelhante à sarcopenia, uma condição comum em idosos.

Para enfrentar esse desafio, os cientistas aplicaram pulsos elétricos nas amostras, simulando exercícios físicos. Os estímulos ajudaram a manter a força muscular e reverteram alterações genéticas causadas pela microgravidade. Essa técnica pode ser crucial para missões espaciais prolongadas, como as planejadas para Marte.

O estudo ganha relevância com casos como o dos astronautas Butch Wilmore e Suni Williams, que após nove meses na Estação Espacial Internacional precisaram de assistência para sair da cápsula ao retornar. Eles passaram por 45 dias de reabilitação, destacando a importância de manter a saúde muscular no espaço. Os resultados podem trazer benefícios também para a população na Terra, especialmente no combate ao envelhecimento muscular.

