'F1 - O Filme' estrelado por Brad Pitt quebra recorde de bilheteria Produção em parceria com Fórmula 1 e Lewis Hamilton arrecada mais de US$ 250 milhões News das 10|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/07/2025 - 13h48 (Atualizado em 08/07/2025 - 13h48 )

Veloz na bilheteria! ‘F1 - O Filme’ ultrapassa a marca de US$ 250 milhões em apenas dez dias

O longa F1 - O Filme, estrelado por Brad Pitt e produzido em colaboração com a Fórmula 1 e Lewis Hamilton, alcançou mais de US$ 250 milhões em bilheteria global em apenas dez dias desde seu lançamento em 26 de junho. Esta produção da Apple Studios se consolidou como o maior sucesso financeiro do estúdio até o momento.

A narrativa segue Sonny Hayes, um piloto cuja carreira promissora foi interrompida por um acidente na década de 90. Depois de 30 anos, ele retorna às pistas para correr ao lado de um jovem piloto e ajudar sua equipe a superar dificuldades financeiras. A maior parte da arrecadação veio do mercado internacional.

