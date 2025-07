50 anos de 50 Cent: trajetória do rapper é marcada por dificuldades, superações e sucessos

Curtis Jackson, conhecido como 50 Cent , completou 50 anos no último domingo (6). O rapper ganhou notoriedade nos anos 2000 com músicas como Indaclub e Candy Shop. Além disso, ele se tornou um verdadeiro empresário da música e da TV: atuou em Hollywood, criou e produziu séries de sucesso e já foi premiado pelo Grammy .



Atualmente, Curtis se destaca ao promover debates sobre representatividade no mercado de luxo. Há 25 anos, o cantor foi baleado em um incidente relacionado à antiga vida no crime . Sua trajetória de dificuldades e superações virou símbolo de inspiração para a origem do nome artístico.