Fã se disfarça de coletor de lixo para assistir show do Oasis em Manchester John Spilsbury driblou segurança e conseguiu lugar privilegiado no evento esgotado News das 10|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/07/2025 - 11h55 (Atualizado em 17/07/2025 - 11h55 )

Amor de fã: homem se disfarça de catador de lixo para assistir ao show do Oasis na Inglaterra

John Spilsbury, um fã dedicado de 42 anos, encontrou uma maneira engenhosa de assistir ao tão esperado retorno da banda Oasis aos palcos em Manchester, Inglaterra. Com os ingressos esgotados, ele se disfarçou de coletor de lixo para entrar no Heaton Park. A estratégia permitiu que ele driblasse a segurança e conseguisse um lugar privilegiado ao lado do palco, em meio a uma multidão de 80 mil pessoas. O retorno do Oasis gerou grande expectativa entre os fãs, levando muitos a buscar maneiras criativas para não perderem o espetáculo histórico.

Assista ao vídeo - Amor de fã: homem se disfarça de catador de lixo para assistir ao show do Oasis na Inglaterra

