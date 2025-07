Família espanhola entra para o Guinness com coleção recorde de objetos de cães Coleção iniciada por homem aos 60 anos inclui miniaturas de porcelana e bichos de pelúcia News das 10|Ri7a, a inteligência artificial do R7 29/07/2025 - 13h49 (Atualizado em 29/07/2025 - 13h49 ) twitter

Família espanhola entra para o Guinness com coleção de mais de 5.000 objetos de cães

Uma família na Espanha garantiu um lugar no Guinness Book com uma coleção impressionante de 5.025 objetos relacionados a cães. A coleção começou quando um homem decidiu iniciar este hobby aos 60 anos, reunindo itens como miniaturas de porcelana, bichos de pelúcia e bengalas com cabo em forma de focinho.

Após seu falecimento aos 94 anos, os filhos se dedicaram a transformar o legado do pai em um recorde mundial. Agora, a vasta coleção ocupa estantes e caixas na residência da família, que enfrenta desafios de espaço devido ao grande número de peças.

Assista ao vídeo - Família espanhola entra para o Guinness com coleção de mais de 5.000 objetos de cães