Cachorro-robô agricultor? Fazenda na Escócia testa tecnologia que auxilia no cultivo de plantações

Uma fazenda na Escócia testou um cachorro-robô — chamado de Spot — para auxiliar no cultivo de plantações. Com uma rede de 5G portátil instalada no meio do campo, o robô coleta dados e envia em tempo real. A tecnologia é controlada através de um controle remoto e um óculos de realidade virtual.



O objetivo é transformar o modo de produzir alimentos, utilizando robôs com a capacidade de comunicar entre si e aplicar fertilizantes somente onde necessário, sem desperdícios. A tecnologia, além de promover economia ao produtor, ajuda o meio ambiente, poluindo menos.