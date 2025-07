Festival celebra 40 anos do Studio Ghibli com exibição de animações clássicas Evento traz 22 filmes icônicos para cinemas em várias cidades brasileiras News das 10|Ri7a, a inteligência artificial do R7 29/07/2025 - 13h25 (Atualizado em 29/07/2025 - 13h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA Festival celebra 40 anos do Studio Ghibli com 22 animações clássicas.

Início em 18 de setembro com 14 títulos em várias cidades brasileiras.

Destaques incluem "A Viagem de Chihiro" e "O Menino e a Garça".

Segunda parte do festival ocorrerá no primeiro semestre de 2026.

Festival exibe animações clássicas para celebrar os 40 anos do Studio Ghibli; veja a programação

A Sato Company comemora seus 40 anos juntamente com o Studio Ghibli através de um festival que trará 22 animações clássicas para os cinemas brasileiros. A primeira fase do evento começa em 18 de setembro, apresentando 14 títulos memoráveis.

As exibições ocorrem em diversas cidades, incluindo Manaus no Norte; Maceió, Fortaleza, São Luís e Recife no Nordeste; Goiânia e Distrito Federal no Centro-Oeste; além de Vila Velha, Uberaba, Rio de Janeiro e São Paulo no Sudeste.

Entre os filmes destacados está A Viagem de Chihiro, dirigido por Hayao Miyazaki, vencedor do Oscar de Melhor Animação em 2003 e elogiado pelo The New York Times como um dos melhores filmes do século XXI. O Menino e a Garça, também dirigido por Miyazaki, promete emocionar o público com sua narrativa envolvente.

A segunda parte do festival está prevista para o primeiro semestre de 2026, oferecendo mais oito animações para os fãs do cinema japonês apreciarem nas telas grandes.

‌



Assista ao vídeo - Festival exibe animações clássicas para celebrar os 40 anos do Studio Ghibli; veja a programação

Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!