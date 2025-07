Ingressos de ‘The Odyssey’ esgotam rapidamente em Nova York Filme de Christopher Nolan atrai público antes da estreia em 2026 News das 10|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/07/2025 - 14h09 (Atualizado em 18/07/2025 - 14h09 ) twitter

Expectativa alta: ingressos para ‘The Odyssey’ se esgotam em minutos com um ano de antecedência

Os ingressos para o filme The Odyssey (A Odisseia, em português), dirigido por Christopher Nolan, esgotaram em minutos em algumas localidades de Nova York. A pré-venda foi realizada para exibições em salas IMAX no formato 70mm, mesmo com a estreia prevista apenas para o próximo ano.

A adaptação cinematográfica do poema clássico de Homero destaca a popularidade do diretor e a alta expectativa do público. No Brasil, o lançamento está marcado para 16 de julho de 2026, evidenciando o interesse antecipado pelo longa.

