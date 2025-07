Bad Bunny é o único artista com duas músicas entre as dez mais ouvidas de 2025 no mundo; confira

O cantor porto-riquenho Bad Bunny é o único artista a ter duas músicas entre as dez mais escutadas no mundo no primeiro semestre de 2025. O levantamento feito por uma revista americana especializada ainda mostra que, em todo o mundo, as músicas em espanhol só ficaram atrás das canções em inglês . Os dados mostram que, só no primeiro semestre deste ano, a reprodução de faixas em espanhol aumentou em 22%



Bunny, que carrega essa marca mundial, está em turnê atualmente, com passagens pela Europa e por toda América Latina. Para os fãs brasileiros , o artista se apresentará no Allianz Parque nos dias 20 e 21 de fevereiro de 2026.