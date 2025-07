Lisa, do Blackpink, é anunciada como embaixadora global da Playstation Campanha 'No Play Limits' marca a estreia de Lisa no universo dos games News das 10|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/07/2025 - 17h42 (Atualizado em 04/07/2025 - 17h42 ) twitter

K-pop: Lisa, estrela do Blackpink, é anunciada como embaixadora global da marca Playstation

Lisa, integrante do grupo de k-pop Blackpink, foi nomeada embaixadora global da Playstation. A nova campanha, intitulada “No Play Limits”, combina sua música solo com o mundo dos videogames.

Este anúncio marca a primeira vez que Lisa associa sua imagem ao setor de jogos, o que aumentou o entusiasmo entre seus fãs. Recentemente, a cantora expandiu sua presença na indústria musical, participando da cerimônia do Oscar, do festival Coachella, e colaborando com a banda Maroon 5. A parceria com a Playstation foi divulgada na quarta-feira (2), trazendo ainda mais visibilidade à artista.

