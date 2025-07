Ação e espionagem: série animada ‘Olhos de Wakanda’ ganha novo trailer oficial; assista

O universo do Pantera Negra ganha mais um capítulo com a série Olhos de Wakanda, que acaba de lançar um novo trailer. A animação conta a história de guerreiros da nação africana fictícia de Wakanda, que já foi apresentada em dois filmes do herói.



Segundo o diretor, a produção combina elementos históricos do continente africano com uma narrativa típica da Marvel , incluindo ação e espionagem. A data de estreia está marcada para 27 de agosto no streaming.