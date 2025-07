MIT revoluciona com prótese biônica para amputados acima do joelho Dispositivo conecta-se diretamente aos músculos e ossos para precisão nos movimentos News das 10|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/07/2025 - 12h37 (Atualizado em 30/07/2025 - 12h37 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA MIT desenvolveu prótese biônica para amputados acima do joelho.

Dispositivo conecta-se diretamente aos músculos e ossos, captando sinais elétricos.

Testes mostraram que usuários conseguem subir escadas e desviar de obstáculos facilmente.

Aguarda aprovação regulatória e pode estar disponível comercialmente em cinco anos.

Prótese biônica do MIT promete melhorar qualidade de vida de pessoas com amputações acima do joelho

O Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) desenvolveu uma prótese biônica inovadora que promete transformar a mobilidade de pessoas com amputações acima do joelho. Diferente das próteses tradicionais, esta se conecta diretamente aos músculos e ossos, captando sinais elétricos para guiar os movimentos com precisão.

Fixada ao fêmur por titânio, a prótese possui 16 fios internos que recebem sinais dos músculos reconectados, permitindo um controle preciso dos movimentos. Durante os testes, voluntários conseguiram subir escadas e desviar de obstáculos com facilidade. Os usuários relataram sentir o membro artificial como parte do próprio corpo, um avanço significativo segundo os cientistas.

O dispositivo agora aguarda ensaios clínicos para obter aprovação regulatória. Caso seja bem-sucedida, essa tecnologia poderá estar disponível comercialmente em cerca de cinco anos.

Assista ao vídeo - Prótese biônica do MIT promete melhorar qualidade de vida de pessoas com amputações acima do joelho

