Que fofo! Botos-cor-de-rosa encantam ao brincar com bola em rio no Amazonas; assista

Um vídeo que mostra dois botos-cor-de-rosa brincando com uma bolinha de plástico em um rio de Novo Airão, no interior do Amazonas, viralizou nas redes sociais nesta semana. Símbolos da região, os animais encantaram o público com a habilidade de lançar o objeto de um lado para o outro, em uma cena rara e cheia de carisma.