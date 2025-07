China exibe robô humanoide lutador em conferência de inteligência artificial

A China exibiu novas invenções em robótica durante uma conferência de inteligência artificial em Xangai . O destaque foi o humanoide G1 , com 1,30 m de altura e 35 kg. No ringue, equipado com luvas e capacete, demonstrou habilidades de combate controladas remotamente. Sensores garantiram movimentos ágeis e realistas, impressionando os espectadores.