Ne Zha 2 quebra recordes e estreia no Brasil em setembro Animação chinesa arrecadou US$ 1,9 bilhão globalmente News das 10|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/07/2025 - 16h09 (Atualizado em 14/07/2025 - 16h09 )

Ne Zha 2, animação com maior bilheteria da história, chega aos cinemas brasileiros em setembro

O filme Ne Zha 2 tornou-se a animação com maior bilheteria da história, arrecadando US$ 1,9 bilhão globalmente. A estreia nos cinemas brasileiros está marcada para o dia 25 de setembro.

Lançado durante o Ano Novo Chinês de 2025, o longa atraiu mais de 60 milhões de espectadores só na China, destacando-se no cenário cinematográfico local. Além disso, Ne Zha 2 obteve resultados significativos em mercados internacionais, como Estados Unidos, Canadá, Austrália e Reino Unido, acumulando US$ 36 milhões em bilheteria fora da China. Com um custo de produção de cerca de US$ 80 milhões, o filme estabelece um novo marco para animações fora de Hollywood.

