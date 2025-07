Jogadoras da seleção brasileira viram artistas por um dia e criam bandeira com técnica do grafite

As jogadoras da seleção brasileira de futebol feminino criaram uma bandeira com a técnica do grafite para finalizar os treinos na Granja Comary, no Rio de Janeiro. A ação aconteceu antes do embarque das atletas para o Equador, onde irão disputar a Copa América no próximo domingo (13) contra a Venezuela.



O artista plástico Juan de Melo Fajim foi convidado para comandar a dinâmica e ajudar as jogadoras na criação da obra. Além de participar de exposições e eventos, Fajim desenvolve projetos sociais e educativos em comunidades e escolas públicas.