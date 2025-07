Gastronomia do futuro: chef de cozinha virtual comanda menu de restaurante em Dubai

O prato À Moda do Chef será reinventado em um novo restaurante em Dubai , a partir de setembro, com a chegada do chef virtual Aiman. Criada há um ano e meio, a inteligência artificial utiliza uma base de dados para desenvolver receitas e interagir com cozinheiros humanos.



Segundo os criadores, a missão do chef virtual é elevar a criatividade, reduzir o desperdício de ingredientes e tornar a cozinha mais eficiente. Aiman não só sugere, como também aprende com feedbacks dos profissionais, que experimentam o menu e dizem o que pode ser melhorado.