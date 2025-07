Primeiro computador criado por Steve Jobs vai a leilão em Nova York

O primeiro computador criado pela Apple será leiloado em Nova York, nos Estados Unidos. A raridade, montada à mão por Steve Jobs e Steve Wozniak em 1976, ainda funciona e ficou anos guardada em uma caixa, em uma loja de informática na Flórida.



O modelo é avaliado entre US$ 400 mil e US$ 600 mil (cerca de R$ 3 milhões, na cotação atual), uma vez que está em bom estado. Segundo especialistas, essa foi uma das primeiras 50 unidades vendidas para uma loja — na época, pelo preço de US$ 600,00 (aproximadamente R$ 3.347,00, na cotação atual).



O maior meteorito de Marte já encontrado na Terra também será leiloado. A pedra, com 24 kg, foi achada por um caçador de meteoritos no deserto do Saara, no fim de 2024. O item raro deve ser vendido por até US$ 4 milhões (cerca de R$ 20 milhões, na cotação atual) no leilão .