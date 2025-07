Oasis retorna aos palcos em Cardiff após longa pausa Banda inicia nova turnê com show no País de Gales após 16 anos News das 10|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/07/2025 - 13h48 (Atualizado em 07/07/2025 - 13h48 ) twitter

Reencontro histórico! Oasis inicia turnê global em Cardiff após 16 anos longe dos palcos

A banda Oasis voltou a se apresentar após um hiato de 16 anos, com um show realizado em Cardiff, no País de Gales. O evento marcou o reencontro dos irmãos Liam e Noel Gallagher, acompanhados por nove músicos. O repertório do show incluiu 23 faixas, entre elas o clássico Wonderwall e outras músicas que não eram tocadas desde antes da separação da banda em 2009.

Oasis anunciou que fará duas apresentações no Brasil, no estádio do Morumbi, em São Paulo, nos dias 22 e 23 de novembro. A turnê marca um momento significativo para os fãs, que aguardavam o retorno da banda aos palcos desde a separação dos irmãos Gallagher.

