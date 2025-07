Parque temático dedicado a cães da raça são-bernardo atrai turistas na Suíça

Dedicado aos cachorros da raça são-bernardo, o parque temático Barryland se tornou uma verdadeira atração turística na Suíça. Além de contar com experiências em realidade virtual e exposições interativas, os visitantes podem conhecer de perto e acompanhar os cuidados voltados aos animais .



Muitos dos 36 cães sob os cuidados da instituição também têm uma missão especial: visitar hospitais e lares de idosos em todo o país. O nome do parque homenageia Barry, um cão da raça que ficou famoso após resgatar mais de 40 pessoas na neve dos Alpes suíços no início do século 19.