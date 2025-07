Ozzy Osbourne se despede dos palcos, enquanto Oasis retorna após 16 anos Última apresentação do cantor será beneficente e ao lado dos integrantes originais do Black Sabbath News das 10|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/07/2025 - 17h33 (Atualizado em 04/07/2025 - 17h33 ) twitter

Entre idas e vindas: Ozzy Osbourne se despede dos palcos, enquanto Oasis retorna após 16 anos

Ozzy Osbourne está prestes a realizar sua última apresentação em Birmingham, sua cidade natal, ao lado dos membros originais do Black Sabbath. Este evento especial acontece no sábado (5) e será beneficente, com recursos destinados a um hospital infantil e para tratamentos de Parkinson. Enquanto isso, a banda Oasis retorna aos palcos após uma separação de 16 anos, iniciando sua turnê no País de Gales.

O show de Ozzy, intitulado “Back to the Beginning”, marca o encerramento de sua carreira musical. Em 2003, o cantor foi diagnosticado com Parkinson e, em 2019, ele lesionou a coluna ao sofrer uma queda. O cantor se apresenta em um local próximo à casa onde cresceu. A cidade celebra seu legado com murais e exposições que destacam sua trajetória.

Paralelamente, a volta do Oasis é marcada pelo reencontro dos irmãos Gallagher, que haviam se separado em 2009. A turnê “Oasis Live Tour” começa com dois shows em Cardiff e segue para outras regiões do Reino Unido antes de passar por diferentes continentes. No Brasil, as apresentações estão marcadas para novembro no estádio Morumbis, em São Paulo.

