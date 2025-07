K-pop: Lisa, estrela do Blackpink, é anunciada como embaixadora global da marca Playstation

Unindo música aos games, Lisa, do grupo de k-pop Blackpink , foi anunciada como embaixadora global da marca Playstation, da Sony, na última quarta-feira (2).



A cantora protagoniza a campanha No Play Limits (Sem Limites de Jogos, em português), lançada com uma faixa de seu álbum solo.



Lisa nunca havia associado sua imagem ao universo dos jogos, o que gerou grande entusiasmo entre seus fãs. Nos últimos meses, ela se consolidou ainda mais no cenário musical ao se apresentar na cerimônia do Oscar , participar do festival Coachella e colaborar com a banda Maroon 5 .