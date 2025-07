Perfil do Pokémon anuncia transmissão gratuita de três filmes da franquia; saiba onde assistir

Os três primeiros longas-metragens de Pokémon serão exibidos gratuitamente pelo canal da Pokémon TV, no Youtube, segundo anúncio do perfil oficial do anime nas redes sociais. Os fãs poderão assistir às aventuras de Ash e Pikachu já nesta sexta-feira (4), às 16h, com áudio original em português, além das legendas. As datas dos outros dois filmes ainda não foram divulgadas.