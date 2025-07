Paris libera natação no rio Sena após mais de um século Projeto de limpeza impulsionado pelas Olimpíadas garante segurança para banhistas News das 10|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/07/2025 - 17h51 (Atualizado em 04/07/2025 - 17h51 ) twitter

Paris libera natação no rio Sena após mais de um século de proibição

Moradores de Paris poderão nadar no rio Sena pela primeira vez em mais de um século a partir deste sábado (5). Três áreas específicas estarão abertas ao público, com capacidade para receber mais de mil pessoas diariamente.

A liberação foi viabilizada por um extenso projeto de limpeza que ganhou força com as melhorias para as Olimpíadas. O sistema inclui novas ligações de esgoto, modernização das estações de tratamento e construção de reservatórios para evitar sobrecarga durante chuvas intensas.

Durante o verão, a qualidade da água será monitorada diariamente com bandeiras verdes ou vermelhas indicando se a natação é segura. A prefeitura assegura que as áreas liberadas passaram por rigorosos testes científicos, garantindo a segurança dos banhistas. Esta iniciativa não só oferece uma alternativa de lazer em resposta ao calor intenso do verão europeu, mas também combate a poluição nos rios e oceanos.

