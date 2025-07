Pokémon disponibiliza três filmes clássicos gratuitamente no YouTube Canal Pokémon TV exibe primeiro filme nesta sexta-feira (4) a partir das 16h News das 10|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/07/2025 - 17h39 (Atualizado em 04/07/2025 - 17h39 ) twitter

Perfil do Pokémon anuncia transmissão gratuita de três filmes da franquia; saiba onde assistir

Os três primeiros filmes da série Pokémon serão exibidos gratuitamente no canal Pokémon TV no YouTube. O anúncio foi feito pelo perfil oficial da franquia nas redes sociais. O primeiro filme, “Pokémon: O Filme”, estará disponível a partir das 16h desta sexta-feira, com áudio original em português e legendas. As datas de exibição dos outros dois filmes ainda não foram confirmadas.

