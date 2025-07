Réplica do carro de Lando Norris feita de Lego impressiona na Inglaterra Modelo da McLaren em tamanho real pesa duas toneladas e levou 1.800 horas para ser montado News das 10|Ri7a, a inteligência artificial do R7 09/07/2025 - 13h55 (Atualizado em 09/07/2025 - 13h55 ) twitter

Réplica do carro de Lando Norris em tamanho real é exibida na Inglaterra; veja imagens

Uma réplica em tamanho real do carro de Lando Norris, piloto da McLaren na Fórmula 1, está em exibição no Legoland, na Inglaterra. A estrutura foi construída com quase 400 mil peças de Lego, pesa mais de duas toneladas e levou mais de 1.800 horas para ser concluída.

O modelo, inspirado no carro de Norris, pode alcançar até 20 km/h, mesmo sendo feito inteiramente de Lego. A exposição coincide com a recente vitória do piloto no Grande Prêmio da Grã-Bretanha e estará aberta ao público até o dia 15 de julho.

