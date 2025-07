Exposição imersiva em Londres permite que público caminhe entre dinossauros

A exposição Planeta Pré-Histórico, inaugurada em Londres, apresenta uma experiência imersiva que combina cenas da série original do streaming com novas animações. O público pode caminhar entre projeções em tamanho real de dinossauros , que recriam o comportamento desses animais no período Cretáceo. A atração está localizada no centro Lightroom e ficará disponível até novembro.