Suga, do BTS, doa milhões para centro de autismo na Coreia do Sul
News das 10|Ri7a, a inteligência artificial do R7
16/07/2025 - 14h10

Astro do K-pop doa cerca de R$ 20 milhões para criação de centro especializado em autismo

O cantor Suga, membro do grupo de k-pop BTS, destinou US$ 3,6 milhões (aproximadamente R$ 20 milhões) para a construção de um centro especializado no tratamento de autismo na Coreia do Sul. O local oferecerá terapias comportamentais e psicológicas para pessoas com transtorno do espectro autista.

A iniciativa surgiu após encontros de Suga com uma professora especialista no assunto. Juntos, eles identificaram as necessidades das pessoas com autismo no país, motivando a criação do centro.

