Surfista salta de paraquedas a 2.280 metros de altura em abertura do J-Bay Open na África do Sul

A competição mundial de surfe J-Bay Open deste ano, na África do Sul, começou emocionante com o salto de paraquedas do surfista Matthew McGillivray antes da bateria inaugural do evento, na sexta-feira (11). O representante do país fez a manobra a 2.280 metros de altura com uma roupa de neoprene, usada pelos atletas. O campeonato será realizado até o próximo domingo (20).