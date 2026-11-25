Após 10 anos, Museu de Londres reabre em novo endereço
Acervo reúne desde relíquias romanas até tochas olímpicas e obras de Banksy
Depois de 10 anos de reforma, o Museu de Londres está de cara nova.
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