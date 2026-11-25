A cantora Shakira e a Fifa anunciaram uma doação de quase R$ 2,6 milhões para apoiar crianças afetadas pelos terremotos que atingiram a Venezuela em junho.



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