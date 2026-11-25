O drama esportivo 'A Vida por um Sonho', estrelado por David Corenswet, ganhou trailer. A estreia está marcada para ocorrer em 25 de dezembro nos Estados Unidos. Ainda não há data prevista para o Brasil.



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