A Nasa divulgou imagens de um experimento realizado em 2022 em que a espaçonave Dart colidiu com o asteroide Dimorphos a 22 mil km/h. Essa colisão gerou uma cratera expressiva e alterou a órbita de Dimorphos.



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